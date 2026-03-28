English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್..‌ 20-35% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!

8th Pay Commission Salary Hike Update: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ 20% ರಿಂದ 35% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.. 
 
1 /6

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ.. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.  

2 /6

ಈ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 3, 2025 ರಂದು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಿತಿಯು 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.  

3 /6

ಆದರೆ ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ (ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ) ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಸಹ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.  

4 /6

ಈ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದೆ. 'MyGov' ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 18 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರವರೆಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

5 /6

ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಳವು 20% ರಿಂದ 35% ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.   

6 /6

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಅಂತಿಮ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳದ ವಿವರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ.  

8th Pay Commission Latest Update central government employee salary hike 8th pay commission implementation date fitment factor in 8th pay commission 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ

Next Gallery

