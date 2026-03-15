8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಶೇ. 35 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!

8th Pay Commission Salary Hike: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026 ರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2016 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇತನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಶೇ. 20 ರಿಂದ 35 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 2.57 ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು 2.4 ರಿಂದ 3.0 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ರೂ. 18,000 ಆಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.   

ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಿಮ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ ಮತ್ತು 16 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 6 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 40% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಮತ್ತು 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 23-25% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಈಗ, ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವು ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.  

ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.. ಅಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026 ರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು 18 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹೊಸ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೂ, ಆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ 'ಬಾಕಿ' ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಂತ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.   

