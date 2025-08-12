8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಶೇ 54 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸದಿದ್ದರೂ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಷೇರುದಳಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.83 ರಿಂದ 2.46 ರವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವೇತನ 13% ರಿಂದ 54% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸದಿದ್ದರೂ, ಇದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಷೇರುದಳಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಎರಡು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು 13% ರಿಂದ 34% ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ವಿವರಣೆ: ವೇತನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಗುಣಕ ಘಟಕವೇ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಜುಲೈ 9 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಂಬಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.83 ರಿಂದ 2.46 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಅವರ ಮೂಲ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ (1.82 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್), ವೇತನವು 14% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮಧ್ಯಮ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, 2.15 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ 34% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಉನ್ನತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, 2.46 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ವೇತನವು 54% ರಷ್ಟು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂಬಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಜುಲೈ 21 ರಂದು ಕೊಟಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯು 1.8 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ 13% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಊಹಿಸಿದೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.8 ಎಂದರೆ, ಈಗಿನ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು 1.8 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ 80% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದರಿಂದ, ವಾಸ್ತವಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2.57 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ 2016 ರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ರೂ. 7,000 ರಿಂದ ರೂ. 18,000 ಕ್ಕೆ (157%) ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಡಿಎ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದರಿಂದ, ವಾಸ್ತವಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಟ್ಟು ವೇತನವು ರೂ. 19,200 ಆಗಿತ್ತು (ರೂ. 7,000 ಮೂಲ ವೇತನ + ರೂ. 8,750 ಡಿಎ + ರೂ. 2,100 ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ + ರೂ. 1,350 ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ). 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಇದು ರೂ. 23,670 ಕ್ಕೆ (ರೂ. 18,000 ಮೂಲ ವೇತನ + ರೂ. 4,320 ಎಚ್ಆರ್ಎ + ರೂ. 1,350 ಟಿಎ + ರೂ. 0 ಡಿಎ) ಏರಿತು. ಇದರಿಂದ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದಲ್ಲಿ 14.3% ರಷ್ಟು ವಾಸ್ತವಿಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿತು.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವಿಶೇಷತೆ: 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಎ 125% ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಮೂಲ ವೇತನದ 55% ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆಯೂ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಹಿಂದಿನ ಆಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಡಿಎಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 50,000 ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ, ರೂ. 15,000 ಎಚ್ಆರ್ಎ, ರೂ. 2,160 ಟಿಎ, ಮತ್ತು ರೂ. 30,000 ಡಿಎ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 97,160 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾದಾಗ ಡಿಎ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ:
1.82 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್: ರೂ. 97,160 ರಿಂದ 14% ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ರೂ. 115,297. 2.15 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್: ರೂ. 97,160 ರಿಂದ 34% ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ರೂ. 136,203. 2.46 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್: ರೂ. 97,160 ರಿಂದ 54% ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ರೂ. 151,166.
ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಅಂಬಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಿಧ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ವೇತನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.83 ರಿಂದ 2.46 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರವೇ ಅಂತಿಮ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆಯೋಗದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್) ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿಲ್ಲ.ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಈ ವೇತನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.