DA Hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಡೇಟಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಡಿಎಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸದ್ಯ ಜನವರಿ 2026ರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಜುಲೈ 2026ರ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗುವ AICPI-IW ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು AICPI-IW ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ, ಜನವರಿ 2026 ರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AICPI-IW) ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 0.4 ಅಂಕಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 2026 ರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ CPI-IW 0.4 ಅಂಕಗಳಿಂದ 148.6 ಅಂಕಗಳಿಗೆ (ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು) ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಲೇಬರ್ ಬ್ಯೂರೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2026 ರ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 2026 ರ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು 3.77% ಆಗಿತ್ತು. ಈ ದತ್ತಾಂಶವು ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ 3.10% ರಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಇದು 148.2 ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 0.5 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಇದು 0.4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಜನವರಿ 2026 ರ AICPI-IW ದತ್ತಾಂಶವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 2026 ಮತ್ತು ನಂತರದ AICPI-IW ದತ್ತಾಂಶವು ಜುಲೈ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗಿನ ಎಐಸಿಪಿಐ-ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ 2% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಒಟ್ಟು ಡಿಎ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು 60%ಗೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರೀ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನೂ ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಲ್ಲ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 50% ಡಿಎಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರೆ ಜನವರಿ 2026 ಮತ್ತು ನಂತರದ ತಿಂಗಳುಗಳ ಎಐಸಿಪಿಐ-ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.