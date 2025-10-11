ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ 18 ತಿಂಗಳ ವೇತನ! ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್..

8th pay commission implementation: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಅದರ ಬಾಕಿ ಹಣ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಕಳೆದ ವಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದರೆ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ರಚನೆಯ ಕುರಿತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ, ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 2027 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸೇರಿವೆ. ನೌಕರರು 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ಘೋಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ನಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ (ToR) ಇನ್ನೂ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗದಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರವೇ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ, ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗವಾದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು.
ಆದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 2027 ರಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ನೌಕರರು 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಜುಲೈ 2027 ರಿಂದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 2025 ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು 3% ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವಾರ, ಡಿಎ ಅನ್ನು 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ದೇಶದ 1.2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
