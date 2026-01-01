English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದಲೇ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

8th Pay Commission: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕಾತುರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಬಂಪರ್‌ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ನೌಕರರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಆಗಿ ಜನವರಿ 01, 2026 ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ನೌಕರರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಮೂಲಕವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಂತರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ. 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಭಾಷ್ ದಾಸ್ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2015 ರಲ್ಲಿ ವೇತನ ರಚನೆ, ವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ 10ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಡಿಎ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

8th Pay Commission 8th pay commission salary hike Central government employees pensioners Assam 8th Pay Commission Assam Pay Commission Assam government employees salary salary hike Dearness Allowance DA pay commission update

