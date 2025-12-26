English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8th Pay Commission: 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
 
8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆಯಲಿದ್ದು ಅವರ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರ ವರದಿ ತಯಾರಾಗಲು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಎಂದರೆ 18 ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು 2027 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2028 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಷ್ಠಾನವಾಗುತ್ತದೆ.   

8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮಿತಿಯನ್ನು 8 ಲಕ್ಷ‌ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಮಿತಿ ಹಿಂದೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿತ್ತು.    

2025ನೇ ವರ್ಷವು ಸುಧಾರಣೆಗಳ ವರ್ಷವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪಿಂಚಣಿ, ರಜೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭೌತಿಕ ಫೈಲ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿತವಾಗಿರಿಸಿದೆ.    

