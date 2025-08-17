English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ 51000.. ಡಿಎ ಶೇ. 62 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ! ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ

8th Pay Commission : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ 51000ದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 
1 /7

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಹಲವು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. 

2 /7

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

3 /7

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿನ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವು 20% ರಿಂದ 30% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. 

4 /7

ಆದರೆ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 2.86, 2.28 ಮತ್ತು 1.90 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.90 ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಜೀ ಬಿಸಿನೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

5 /7

ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಒಟ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು 14.27 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 

6 /7

ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಎ (DA) ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 1, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಡಿಎ ಶೇ. 60 ರಿಂದ 62 ಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಎ ಶೇ. 55% ರಷ್ಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶೇ.18 ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

7 /7

ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು 15 ರಿಂದ 18 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು 2026 ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

8th Pay Commission salary hike DA hike

