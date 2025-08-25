English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್

8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ToR ಹೊರಡಿಸುವ ಸಂಭವವಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಸಹ ಡಿಎ, ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ, ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 
1 /6

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ToR) ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2 /6

ಟಿಒಆರ್- ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಯೋಗವು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. 

3 /6

ಟಿಒಆರ್ ಮೂಲ ವೇತನ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ, ಪಿಂಚಣಿ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ToR ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.

4 /6

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನವು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.46 ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಸುಮಾರು 30-34% ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 1.8ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡರೆ ವೇತನ 13% ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

5 /6

ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರ ವೇತನ, ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವು ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

6 /6

ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 2027–28ರ ವೇಳೆ 8ನೇ ವೇತನ  ಆಯೋಗದಡಿ ಹೊಸ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಸಹ ಅವರ ಡಿಎ, ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ, ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. 

8th Pay Commission Central govt salary hike DA pension Govt employees

Next Gallery

165 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್