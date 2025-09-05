8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ... ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ರೂ.18000 ದಿಂದ ರೂ.34000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ..?

8th pay commission : ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಸರಾ ವೇಳೆಗೆ, ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಇತರ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
8th pay commission news : ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಘೋಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
8th pay commission : ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ 9 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೌಕರರು ತೀವ್ರ ಅಸಹನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಡಿಎಯನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
8th pay commission date : ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಅನೇಕರ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಇತರ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ದಸರಾ ವೇಳೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
8th pay commission new update : ವಿಳಂಬವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಘೋಷಣೆಯಾದರೂ, ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ತಂಡವು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.
8th pay commission date : ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕಳೆದ ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮೂಲ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೌಕರರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 2.83 ರ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ನೌಕರರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 1.92 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. 1.92 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು 18,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 34,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.