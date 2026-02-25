8th Pay Commission Latest News: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಇಂದು (ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2026) ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಭೆ ಸೇರಿವೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವಿಚಾರ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಂದು (ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2026) ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ) JCM ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ (NCJCM) ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಎಂನ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಂಟಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 3.25ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದು, 7% ವಾರ್ಷಿಕ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ರಜೆಯ ನಗದೀಕರಣವನ್ನು 300 ದಿನಗಳಿಂದ 400 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಕುಟುಂಬ ಘಟಕವನ್ನು 3 ರಿಂದ 5 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ನೌಕರರ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ 3.2ರಷ್ಟು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 3 ರ ಬದಲಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 7ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳೆಂದರೆ, ಏಕರೂಪದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಡ್ತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ರಜೆ ಪ್ರಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ (ಎಲ್ಟಿಸಿ) ಯನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. CGHS ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.