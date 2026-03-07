8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: OPS ಮರು ಜಾರಿ.. ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

8th Pay Commission Latest News: ಬಹು ಸಮಯದಿಂದ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (OPS) ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಇದೀಗ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಪಿಎಸ್ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಷಯವೊಂದು ಭಾರೀ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಯುಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (OPS) ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳ ಕೂಗು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರಕ್ಷಣಾ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ (AIDEF) ನಂತಹ ಸಂಘಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಯಂತ್ರಗಳ ಮಂಡಳಿಗೆ (NC-JCM) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಮತ್ತು ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS) ಎರಡನ್ನೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಯನ್ನು ಮರು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೌಕರರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ವಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 122,123 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದರೆ, ಕೇವಲ 4 ರಿಂದ 5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಯುಪಿಎಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 38,569 ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು 23,529 ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪದೇ ಪದೇ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಯುಪಿಎಸ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದಿರುವುದನ್ನು ಈ ಡೇಟಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಯುಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 1, 2004 ರಂದು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS)ಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು. OPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೊಂಡಾಲೆಲ್ಲಾ ಪಿಂಚಣಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, NPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೌಕರರು ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದೀಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ದನಿ ಎತ್ತಿವೆ.
NPS ಮತ್ತು UPS ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ OPS ಅನ್ನು ಪುನಃ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, NPS ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ OPS ಅನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರವು UPS ಅನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಯುಪಿಎಸ್ನಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯುಪಿಎಸ್ನ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಎನ್ಪಿಎಸ್/ಯುಪಿಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೌಕರರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಒಪಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಪಿಂಚಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.