  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ.. AICPI-IW ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಮೇಲೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ!

DA Hike Update: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳಿವೆ.  
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನಿರಾಳವಾಗಲಿದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಎಂಟನೇ ವೇತನವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸುದ್ದಿಯೂ ಇದೆ.  

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ 2026 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಎ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಶೇ. 58 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಶೇ. 60 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಚನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಎಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 55 ರಿಂದ 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) ನಲ್ಲಿನ ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವೆಂದರೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AICPI-IW). ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ನವೆಂಬರ್ 2025 ರ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಶೇಕಡಾ 148.2 ರಷ್ಟಿದೆ.  

2025 ರ ಜುಲೈನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಆಹಾರ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025) ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ನಂತರವೂ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. 

