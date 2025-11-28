8th Pay Commission: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ (ToR) 69 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲವೇತನ ಮತ್ತು ಡಿಎ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವೇತನ ರಚನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಜನರು ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇದಕ್ಕೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ 69 ಲಕ್ಷ ನಿವೃತ್ತರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ (ToR) ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಈ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 01 ರಿಂದ 7, 2016 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ 2026 ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 01 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ToR, ಮೂಲ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ, ಡಿಆರ್, ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ToR ನಲ್ಲಿ 6.9 ಮಿಲಿಯನ್ ನಿವೃತ್ತರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವಿಧ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 50% ದಾಟಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ವಿವಿಧ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.
ToR ಅನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಘಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ToR ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಪಿಎಸ್ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ, ಡಿಎ, ವೇತನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಶ್ಚಲತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, 5% ದಯೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುವುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲವೇತನವನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.