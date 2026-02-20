English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೊದಲ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೋಳಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೊದಲ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೋಳಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

DA Hike: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ ಮೊದಲ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 
1 /6

8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಅರಿಯರ್ಸ್‌ ಮೊತ್ತ ಸೇರದಂತೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 

2 /6

ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನವರಿಯ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿದೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 

3 /6

ಈ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯು 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಂತಿಮ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೊದಲ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

4 /6

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 60% ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 

5 /6

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಡಿಎ 2% ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ಇದು ಕಳೆದ 26 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜನವರಿ 2000 ದಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 1% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜನವರಿ 2007, 2018 ಮತ್ತು 2025 ರಲ್ಲಿ, ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು 2% ರಷ್ಟಿತ್ತು.

6 /6

AICPI-IW (ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ–ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ) ಡೇಟಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ AICPI-IW ಅಂಶ 148.2 ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ 58%ರಿಂದ 60% ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.  ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ  Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

DA hike 8th Pay Commission DA Hike News DA hike holi gift for central government employees central government employees news dearness allowamnce increase announcement dearness allowamnce news

Next Gallery

ಇಪಿಎಸ್-‌95 ಪಿಂಚಣಿ‌ ₹7,500ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ.. ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್