8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ!

8th Pay Commission News : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸು ಜಾರಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದರಿಂದಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಿರಿ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಬಳ ಹಾಗು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇತನ ರಚನೆಯು 2026ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಶಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಈಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹಾಗು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ 2026ಕ್ಕೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವುದರಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ವ್ಯಾಪಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.
ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಜಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೊಸ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೂಲ ವೇತನ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಶೇಕಡಾ 2.57ರಷ್ಟಿತ್ತು. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 1.92 ಮತ್ತು 3.68ರ ನಡುವೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ನೇರವಾಗಿ ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು DA ಮತ್ತು HRA ಮುಂತಾದ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸಂಬಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಅಂದಾಜು ಸಾಧನ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತ ಮೂಲ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದು ಸಂಭವನೀಯ ಆದಾಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸುಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಿಂದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗಲಿವೆ. ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಡೆದ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು ತಡವಾದರೆ ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 1.92 ರಿಂದ 3.68 ನಡುವೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ₹18,000 ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾ ಹಾಕುವುದಾದರೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.92 ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ ₹34,560 ತಲುಪಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 2.57 ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ ₹46,260ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2.86ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವು ₹51,480 ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 3.68ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು ₹66,240 ತಲುಪಲಿದೆ.