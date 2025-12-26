ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌..! 30–34% ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ

8th Pay fitment factor : "8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್" ವಿಚಾರವು ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಯಾವಾಗ? : ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 16, 2025 ರಂದು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನವೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ರಂಜನಾ ದೇಸಾಯಿ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಪಂಕಜ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಐಐಎಂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುಲಕ್ ಘೋಷ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೇ 2027 ರೊಳಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ರಚನೆಯು 2027 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ 2028 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ? : ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಗುಣಕವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಈ ಅಂಶದಿಂದ ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಸಹ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ, ಮೂಲ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಏನು? ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಅಂದಾಜುಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 1.83 ಮತ್ತು 3.0 ರ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದು 2.28 ಮತ್ತು 2.86 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ 2.57 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ-ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು (NC JCM) ಮತ್ತು ಇತರ ಗುಂಪುಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 2.57 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು 2.86 ಅಥವಾ 3.0 ಅನ್ನು ಸಹ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ವೇತನ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಂಬಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಬಳವು 30–34% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳವು 14.3% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು 7,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 15,750 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಮೂಲ ವೇತನವು 18,000 ರೂ.ಗಳಾಗಿತ್ತು.