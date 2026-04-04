8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ಶೇ 34 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!

Salary Hike Update: ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೆ, ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಲಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2.57 ರ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 49 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 68 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.

8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2.57 ರ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಿಫಾರಸಸಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 34 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.  

ಇದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಪಿಂಚಣಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.ಇದು ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿವೃತ್ತರಿಗೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ 18,000 ಆಗಿದ್ದರೆ 2.57 ರ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ = ರೂ 18,000 × 2.57 = ರೂ 46,260 ರೂ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ  

ಜೂನ್ 2027 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೆ, ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಲಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.    

Salary Hike Government employees 8th Pay Commission FITMENT FACTOR salary hike Central government employees pension Allowances Pay matrix 8th Pay Commission salary increase 2026 8th Pay Commission salary Calculator 8th Pay Commission salary When will come 8th Pay Commission salary List 8th Pay Commission salary hike calculator 8th Pay Commission fitment factor 2026 8th pay commission fitment factor calculator 8th Pay Commission approval latest news

ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಷದಂತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕುಡಿಯುವ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..