English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ...! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ..!

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ (3 ಘಟಕಗಳ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದು ಪೋಷಕರ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು NC-JCM ವಾದಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಐದು ಘಟಕಗಳ (ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದೆ.
1 /10

ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ (ToR) ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ToRಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

2 /10

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಂಸ್ಥೆ-ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಯಂತ್ರಾಂಗದ (NC-JCM) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು, "ನಾವು ಈ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ToRಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಇದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

3 /10

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ನೌಕರರ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ NC-JCM ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟವು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, NC-JCMನಿಂದ ToR ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, NC-JCM ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗವು ತನ್ನ ಕರಡು ToR ಅನ್ನು ಜನವರಿಯಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು

4 /10

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಗಳಿಕೆಯ ಗಂಡ (1 ಘಟಕ), ಹೆಂಡತಿ (0.8 ಘಟಕ), ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ (ತಲಾ 0.6 ಘಟಕ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು, ಇದು 1957ರ 15ನೇ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವಿಧಾನವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು NC-JCMನ ಶಿವ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಯಸ್ಸಾದ ಪೋಷಕರ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

5 /10

ಪೋಷಕರ ಆರೈಕೆಯು ಕೇವಲ ನೈತಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 2022ರ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಾನೂನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಐದು ಘಟಕಗಳ (ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು NC-JCM ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

6 /10

NC-JCM ತನ್ನ ಕರಡು ToRನಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಖಾತರಿಯ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೋಜನೆ (MACP) ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅನಾನುಕೂಲ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಶ್ರೇಣಿ 1ರೊಂದಿಗೆ 2, ಶ್ರೇಣಿ 3ರೊಂದಿಗೆ 4, ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ 5ರೊಂದಿಗೆ 6ನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

7 /10

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, NC-JCM ಪಿಂಚಣಿಯ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಭಾಗವನ್ನು 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

8 /10

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2.57ರ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 2017ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.02 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.

9 /10

ಆದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 1.8ರ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 2.4 ರಿಂದ 3.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಕೊಟಕ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

10 /10

ToR ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ನಂತರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ದಾರಿ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು 18 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಇನ್ನೂ 3–9 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತಂದಿವೆ.

8th Pay Commission 8th Pay Commission tor 8th Pay News 8th Pay Terms of Reference 8th pay salary hike 8th Pay Commission delay tor Pay Commission jcm Commission shiv gopal mishra Union Cabinet terms of reference ndtv profit ndtv modified assured career progression scheme Kotak Institutional Equities pension FITMENT FACTOR National Council-Joint Consultative Machinery national council joint consultative machinery indian labour conference Economy ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು

Next Gallery

ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜೊತೆ ಈ 2 ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು