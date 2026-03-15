8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಸಲಹಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ವೇತನ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು  3.0 ರಿಂದ 3.25 ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿವೆ.

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ನೌಕರರಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. 3.0 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 18,000 ಇರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು ರೂ. 54,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:  

ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನೌಕರರ ಸಂಘವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.1957ರ 15ನೇ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವೇತನ ಇದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಫ್‌ಎನ್‌ಪಿಒ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.ಈ ಹಿಂದೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ 3 ಕುಟುಂಬ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 8ನೇ ಆಯೋಗವು ಪೋಷಕರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ 5 ಕುಟುಂಬ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಘವು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. .  

ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ರೂ. 76,360ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಶೇ 25 ಕೌಶಲ್ಯ ಘಟಕವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 7.5% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಸಂಘವು ತಿಳಿಸಿದೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಶಿಫಾರಸುಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 18 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ನಿಖರವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಯಮದಂತೆ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದಲೇ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ 5 ಆಹಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ..! ತಿಂದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಖಚಿತ.. ಇದು ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ