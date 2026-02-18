8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್‌!

8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. 'ಸಂಬಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೈಬರ್ ಹಗರಣ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರೇ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ.. ತಮ್ಮ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆಧಾರಿತ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ (MHA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ ಉಪಕ್ರಮವಾದ ಸೈಬರ್ ದೋಸ್ತ್, 'ಸಂಬಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್' ಹಗರಣ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಹೊಸ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲವೇ "ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್" ಹಗರಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮೋಸದ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಗರಣವು ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: - ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ. - ಸಂದೇಶವು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ: ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "8ನೇ CPC ಸಂಬಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್" ಅಥವಾ "ಸಂಬಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪರಿಕರ" ನಂತಹ ಹೆಸರಿನ APK ಫೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರುಜುವಾತುಗಳ ಕಳ್ಳತನ, ಒಟಿಪಿ ಮೂಲಕ ಅನಧಿಕೃತ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು, ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು WhatsApp ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ APK ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ ದೋಸ್ಟೋಜ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ: - WhatsApp ಅಥವಾ SMS ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ APK ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ - ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ - ಅಪರಿಚಿತ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ OTP ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ - ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಸ್ಥಾಪಿಸಿ - ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ.