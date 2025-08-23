English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8th Pay Commission: 50,000 ರೂ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಗಣನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾತರದ ಕಾಯುವಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ರೂ. 50,000–55,000 ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಗಣನೀಯ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇಂಡಿಯಾ.ಕಾಮ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 54,384 ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 75,383ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು, ಅಂದರೆ ರೂ. 21,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃದ್ಧಿ.

ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೂಲ ಆಧಾರವೇ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದು ಹಾಲಿ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಗುಣಕವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹೊಸ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2.57x ಆಗಿತ್ತು. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದು 1.92x ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 50,000–55,000 ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರರು ವೇತನ ಮಟ್ಟ 5ರಲ್ಲಿ (Pay Level 5) ಇದ್ದು, ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ. 29,200 ಆಗಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.92x ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈ ರೀತಿಯಿದೆ:

ಮೂಲ ವೇತನ: ರೂ. 29,200 × 1.92 = ರೂ. 56,064 ಮಹಾಗೌರವ ಭತ್ಯೆ (DA): ಪ್ರಸ್ತುತ 50% (ರೂ. 14,600) ಇದ್ದರೂ, ಹೊಸ ವೇತನದಲ್ಲಿ DA ವಿಲೀನಗೊಂಡು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA): X-ನಗರದಲ್ಲಿ 27% (ರೂ. 7,884) ಇದ್ದು, ಹೊಸ ವೇತನದಲ್ಲಿ 30%ರಂತೆ ರೂ. 16,819 ಆಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (TA): ರೂ. 2,700ರಿಂದ ರೂ. 2,500ಕ್ಕೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ) ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳ: ರೂ. 54,384ರಿಂದ ರೂ. 75,383ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.

ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸೂಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ HRA ಮತ್ತು TA ದರಗಳು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ.

ಹೊಸ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಜಾರಿಯಾದಾಗ, ಈಗಿನ DA ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (CPI-IW) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ DA ಚಕ್ರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಯೋಗದ ರಚನೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವುದರಿಂದ, ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ.

