ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದೇ ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಆಯೋಗದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು "ಯಥಾಸಮಯ"ದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕವೇ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಲಿದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 18,000 ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 9,000 ಪಿಂಚಣಿ ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನ ರೂ. 2,25,000 ಆಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ರೂ. 2,50,000 ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 55% ದರದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಒಂದು ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವೇತನ = ಮೂಲ ವೇತನ × ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2.57 ಆಗಿದೆ. ಈ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಡಾ. ವಾಲೇಸ್ ಆಕ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರ ಸೂತ್ರವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂತ್ರವು ಕನಿಷ್ಠ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ, ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವಸತಿಯಂತಹ ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆದರ್ಶ ವೇತನವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿವಿಧ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ: ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಗಾರ್ಗ್: ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.92 ಅಥವಾ 2.08 ಆಗಿರಬಹುದು. ಎನ್ಸಿ-ಜೆಸಿಎಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ: 2.86 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಲಹೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ಎಂ. ರಾಘವಯ್ಯ: 2.00 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ. ಕೋಟಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್: ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೇವಲ 1.8 ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆತಂಕ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿದೆ: 1.8 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ರೂ. 32,400, ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 16,200. 1.92 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ರೂ. 34,560, ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 17,280. 2.00 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ರೂ. 36,000, ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 18,000. 2.08 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ರೂ. 37,440, ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 18,720. 2.57 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ರೂ. 46,260, ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 23,130. 2.86 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ರೂ. 51,480, ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 25,740.
ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ನ ಭವಿಷ್ಯ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಲಾಗುವುದು.ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.