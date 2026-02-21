8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ?

8th Pay Commission: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ದಿನಾಂಕ, ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್..
1. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ (ToR)ವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2025 ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ 18 ತಿಂಗಳ ಗಡುವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ (Arrears) ಯಾವಾಗ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಸಂಸದರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ, ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಅವರಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಚೌಧರಿ, 03.11.2025 ರಂದು ಸೂಚಿಸಲಾದ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ, 8 ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸರ್ಕಾರವು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ (https://8cpc.gov.in/) ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಇಲಾಖೆಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೋರಿದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾರ್ಚ್ 16, 2026 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ 18 ತಿಂಗಳ ಎಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ಯಾವಾಗ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ 2027ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ 2028ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೊಸ 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕಾದರೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರವು 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ, ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಬಾಕಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸಹ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
8ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೌಕರರು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದರೆ 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನಂತರವೇ ಈ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.