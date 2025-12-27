8th Pay Commission: ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ..! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!

2025 ವರ್ಷವು ಮುಗಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ ಈಗ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.ಇದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಭಾರೀ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ
2016 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ತಜ್ಞರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆಯು ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಜವಾದ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಯೋಗವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡರೆ ಸಂಬಳ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಗ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 2.4 ಮತ್ತು 3.0 ರ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 18,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ಲೆವೆಲ್ 1 ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳ 43,200 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಇತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿದೆ.