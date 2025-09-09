8th Pay Commission News: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯೂ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜನವರಿ 01, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿರುವ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ಕ್ಕೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 01 ಜನವರಿ 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕಿರುವ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 48 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 67 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ವೇತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗುಣಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.28 ರಿಂದ 3.00ರವರೆಗೆ ಇರಿಸುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.28 ರಿಂದ 3.00ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 18,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 21,600ರೂ.ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಸುಮಾರು 34.1% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 9,000 ರಿಂದ ರೂ. 20,500ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಇದರ ಬಳಿಕ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ-ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.