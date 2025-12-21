English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8th Pay Commission: ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ವೇತನವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..

8th Pay Commission big update: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳುವುದು ಸಹಜ. 
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಿಳಂಬದೊಂದಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಆಯೋಗವನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2027 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೂ, ಅನುಷ್ಠಾನ ದಿನಾಂಕ ಜನವರಿ 1, 2026 ರಲ್ಲೇ ಉಳಿದರೆ, ಪೂರ್ಣ 12 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.   

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸಂಬಳದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.   

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 45,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಕಿ ಸುಮಾರು 5.40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿರಬಹುದು.  

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಇದೇ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ, ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪಿಂಚಣಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಭರವಸೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಏಳನೇ, ಆರನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ.  

ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದರೂ, ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.   

