8th Pay Commission Salary hike: ೨೦೨೬ ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈಗ ೮ ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೊದಲು ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಅದರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೇತನ ರಚನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವವು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ರಂಜನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಸಾಯಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೊಸ ವೇತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ 2027 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1.92 ಮತ್ತು 2.15 ರ ನಡುವೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಮೂಲ ವೇತನವು ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಸುಮಾರು 70 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಡಿಎ ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ.. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಬಾಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.