8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌.. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ವೇತನ!

8th Pay Commission Salary hike: ೨೦೨೬ ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈಗ ೮ ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  
1 /6

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.

2 /6

ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೊದಲು ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಅದರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೇತನ ರಚನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವವು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.  

3 /6

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ರಂಜನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಸಾಯಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೊಸ ವೇತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ 2027 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  

4 /6

ಈ ಬಾರಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1.92 ಮತ್ತು 2.15 ರ ನಡುವೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಮೂಲ ವೇತನವು ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.  

5 /6

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಸುಮಾರು 70 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಡಿಎ ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.  

6 /6

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ.. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಬಾಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  

