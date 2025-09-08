increase in basic salary : ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 65 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 14,000 ರಿಂದ ರೂ. 19,000 ವರೆಗಿನ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2026 ಅಥವಾ 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ವಿವಿಧ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ವೇತನವು ತೆರಿಗೆಗೆ ಮೊದಲು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಭಾವ್ಯ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 1.75 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಈ ಮೊತ್ತದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ, ಸರಾಸರಿ ವೇತನವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,14,600 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸಂಬಳವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,16,700 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಂಚಿಕೆಯು 2.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ, ಸರಾಸರಿ ವೇತನವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,18,800 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಬಹುದು.
2016 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 1.02 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿತು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 2016 ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಜುಲೈ 2016 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು, ಇದು 2016-17 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಮತ್ತು ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಂತೆಯೇ 2.57 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ಕೋರಬಹುದು ಎಂದು ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.