ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳು ಚಿಗುರುತ್ತಿವೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಕೊನೆಗೂ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕೇವಲ ನಾಮಮಾತ್ರವಾಗಿರದೆ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ' ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2.57 ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು 18,000 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಗಳು 3.25 ರ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. 2.86 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮಾತ್ರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಳ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ..
ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು 3.0 ರಿಂದ 3.25 ರವರೆಗಿನ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರೆ ಪವಾಡವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 18,000 ರೂ. 54,000-58,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಮೂಲ ವೇತನ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆಯಂತಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ, ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಮತ್ತು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಡಿಎ ಶೇ. 63 ರಷ್ಟು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು 18 ತಿಂಗಳುಗಳಿದ್ದರೂ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಬಜೆಟ್ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.