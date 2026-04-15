English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • 8th Pay Commission: ₹69,000 ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ವಾರ್ಷಿಕ 6% ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ NC-JCM ಬೇಡಿಕೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ

8th Pay Commission: ₹69,000 ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ವಾರ್ಷಿಕ 6% ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ NC-JCM ಬೇಡಿಕೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ

8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ-ಜೆಸಿಎಂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ₹69,000 ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳ ನಡುವೆ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ವೇತನ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ HRA ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 
1 /6

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿಗಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ-ಜೆಸಿಎಂ (NC-JCM) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಡವು ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 51 ಪುಟಗಳ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ₹69,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 

2 /6

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 3.833% ವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆಯೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ-ಜೆಸಿಎಂ (NC-JCM) ಇದಲ್ಲದೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಏರಿಕೆ ದರವನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 3% ರಿಂದ 6% ಕ್ಕೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವಂತೆಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

3 /6

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೆಲವು ಕೆಳ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ವೇತನ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೇತನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

4 /6

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತರ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ HRA ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. NC-JCM ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಯಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲ್ಮುಖ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ; ಅದರ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: X ನಗರಗಳಿಗೆ 40% Y ಗೆ 35% Z ಗೆ 30% ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ HRA ಅನ್ನು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಗೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಗರ ವರ್ಗೀಕರಣ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

5 /6

ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇತನ ಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಡಬಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಓವರ್‌ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ವೇತನವನ್ನು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಮಾದರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ-ಗರಿಷ್ಠ ಅನುಪಾತವನ್ನು 1:12 ಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಈಕ್ವಿಟಿಗಾಗಿ ವೇತನ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

6 /6

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ (ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ) ‌3.833 ನಿಗದಿಯಾದಲ್ಲಿ  * ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ–1 ನೌಕರರ ವೇತನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ₹18,000 – ₹56,900 ದಿಂದ ₹69,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  * ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ–2 (ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಹಂತಗಳು 2 & 3) ₹83,200ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. * ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ–3 (ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಹಂತಗಳು 4 & 5) ₹1,12,000 * ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ–4 (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 6) ₹1,35,700 * ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ–5 (ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಹಂತಗಳು 7 & 8) ₹1,82,500 * ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ–6 (ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಹಂತಗಳು 9 & 10) ₹2,15,100ರವರೆಗೂ ವೇತನ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

8th Pay Commission 8th CPC salary hike basic pay nc-jcm Increment GOVERNMENT EMPLOYEES Higher Increments Pay Restructuring HRA 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ

Next Gallery

ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ, ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು!!