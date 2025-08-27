8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: CGHS ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ?

ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ CGHS ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 2025ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಧುನಿಕಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ರೀತಿಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ (CGHS) ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ (2016-2025) ಈಗ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, 2025ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಔಪಚಾರಿಕ ಘೋಷಣೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಗಮನವು ಈಗ ಹೊಸ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ CGHS ಅನ್ನು ಹೊಸ ವಿಮಾ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದೇ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ವಾರ್ಡ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಅರೆ-ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ABHA IDಗೆ ಸಂಪರ್ಕ: CGHS ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಖಾತೆ (ABHA)ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆರಂಭವಾದವು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಂತರ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳೀಕರಣ: CGHS ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ವೇತನದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೆಫರಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸರಳೀಕರಣ: ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆಫರಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೆಫರಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಶೇಷಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು 70 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು CGHS ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ: ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣ ಅನುಮೋದನೆ: CPAP, BiPAP ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರೇಟರ್ನಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆ: ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ HMIS ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾವತಿಗಳು ಈಗ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. MyCGHS ಆಪ್ನ ಆರಂಭ: ಕಾರ್ಡ್ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಅವಲಂಬಿತರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಫೋಟೋ ನಿಯಮಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಸೇವೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ: ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಮಯಬದ್ಧ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಐದು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು SMS ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಉಲ್ಲೇಖನದ ನಿಯಮಗಳ (Terms of Reference) ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಈ ವಿಳಂಬದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
CS(MA) ಮತ್ತು ECHS ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು CS(MA) ಮತ್ತು ECHS ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು CGHSಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನೌಕರರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ವಿಮಾ ಆಧಾರಿತ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ (CGEPHIS): CGHS ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (CGEPHIS) ಎಂಬ ಹೊಸ ವಿಮಾ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಹ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ನೌಕರರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ