8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ರೈಲ್ವೆ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇನ್ಯಾವ ಭತ್ಯೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಭತ್ಯೆಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜಾರಿ ಯಾವಾಗ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಚಾಲನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲ್ವೆ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರೈಲ್ವೆಮೆನ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ (AIRF) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲ್ವೆಮೆನ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ (NFIR) ನಂತಹ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ 2024ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.
2024ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) 50% ತಲುಪಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ (ALK) ದರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳನ್ನು ಅದೇ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗಳು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೆಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಚ್ಚ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.