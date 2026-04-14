8th Pay Commission: OPS ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ.. ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ಜಾರಿ..!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಚಿತ್ತ ಇದೀಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಆಗಿದ್ದು, OPS ಎಂದರೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಪಿಎಸ್ ಮರುಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ? ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಅನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಬಲವಾದ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿಯ (ಜಂಟಿ ಸಲಹಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ - NC JCM) 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಒಪಿಎಸ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
OPS ಮರುಜಾರಿ ಒತ್ತಡದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎದ್ದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಮತ್ತು ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS) ನಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಾಯವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಭರವಸೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನೇ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಪಿಎಸ್ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ: * ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು * ಕಮ್ಯುಟೆಡ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ * ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸುತ್ತಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಅವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.