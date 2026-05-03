8th Pay Commission: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ನೀಡಲಾಗುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 60% ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀಡಲಾಗುವ ಎಚ್ಆರ್ಎ ಕುರಿತಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯೋಣ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 60ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸರ್ಕಾರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಚ್ಆರ್ಎ ಅನ್ನು ಸಹ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೌದು. ಈ ಕುರಿತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳೇನು ಎಂಬ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಮನವೆಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಾಸಿಕ ವೇತನ, ನೌಕರರ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯು ಅನೇಕ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
'ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ' (AICPI) ಆಧರಿಸಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು (ಹಣದುಬ್ಬರ) ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ (ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ನೌಕರರು ಸೇರಿದಂತೆ) ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯು ಮೂಲ ವೇತನದ 58 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 60 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಡೆಯುವ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಎಚ್ಆರ್ಎ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ನೇರವಾಗಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಎಚ್ಆರ್ಎ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಎ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶೇ. 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ) ಎಚ್ಆರ್ಎ ದರವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಎ ಮತ್ತು ಎಚ್ಆರ್ಎ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನದ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಡಿಎ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ (ಸರ್ಕಾರಿ) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಎಚ್ಆರ್ಎ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.