8th Pay Commission: OPS ಪಿಂಚಣಿ ಮರು ಜಾರಿ.! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್

OPS pension reimplementation Update: ದೇಶದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆಯಾದ NC-JCM (ಸ್ಟಾಫ್ ಸೈಡ್) ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈಗ ತಾಳ್ಮೆಯ ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ದೇಶದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ NC-JCM (ಸ್ಟಾಫ್ ಸೈಡ್) ಸಂಘಟನೆ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 9 ಅಂಶಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ. NPS ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ UPS (ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ) ಯಿಂದ ನೌಕರರು ತೃಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು NC-JCM ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ನೌಕರರು ಕೊಡುಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು CCS (ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1972 (ಈಗ 2021) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕೊಡುಗೆ ರಹಿತ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಇದರಿಂದ ಕಮ್ಯುಟೆಡ್ ಮೌಲ್ಯದ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಾನತೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಮಾತೃತ್ವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ರಜೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಸಮಾನತೆಯಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಇಲಾಖೆವಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ
ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.