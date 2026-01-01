ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಬಂಪರ್.. ಪಿಂಚಣಿ, ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ!

8th pay commission Salary hike: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಸಂಬಳ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ. ಈ ಬಾರಿ "ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ" ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.. ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.83 ರಿಂದ 2.57 ರವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿದ್ದವು. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆಯೇ? ಎಂಬುದು.. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ToR) ಹೊರಡಿಸಿದೆ, ವರದಿಯು ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.