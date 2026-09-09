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8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೋರಿದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘ

Written ByYashaswini V
Published: Sep 09, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 11:16 AM IST

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಗೂ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೋರಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. 

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8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 01, 2026ರ ಮುನ್ನ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. 

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ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಪತ್ರ

ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 07, 2026ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘವು, ಕಟ್‌-ಆಫ್‌ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಎಂದರೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ (ToR) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. 

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ಪಿಂಚಣಿ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ToR ಪಾಯಿಂಟ್‌ 2 (e)ನ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎನ್‌ಪಿಎಸ್/ಯುಪಿಎಸ್‌ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ ಹೊರಗಿನ ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಮರಣ-ಕಮ್-ನಿವೃತ್ತಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. 

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ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 01, 2026ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ToR ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡವಂತೆ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. 

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ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ToRಗೆ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. 

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7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ToR ಉಲ್ಲೇಖ

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ToR ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘವು, 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ToR ವೇತನ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಆಯೋಗದ ಆದೇಶವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಾಗ "ನಿವೃತ್ತಿಪೂರ್ವ ಪಿಂಚಣಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ"ಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. 5 ನೇ ಮತ್ತು 6 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ToR ಗಳು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದೀಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 

TAGS:
8th Pay Commission
7th Pay Commission
tor
pension
Family Pension
pension revision
Family Pension Revision
Pension Revision for Government Employees
Revision of Pre-Retirement Pension

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