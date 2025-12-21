8th pay commission latest news : 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ದಿನಾಂಕದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಅನುಭವವು ಅನುಷ್ಠಾನದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಪಾವತಿಯ ನಡುವೆ ವಿಳಂಬವಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 2016 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, 2027 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರರ್ಥ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ನೌಕರರು ತಡವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಊಹಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 2.57 ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 23 ರಿಂದ 25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೌಕರರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.