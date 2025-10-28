ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ಜನವರಿಯಿಂದ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!‌

8th Pay Commission salary hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. ಅವರ ಸಂಬಳ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ನೌಕರರ ವೇತನವು 80% ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು..
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಆದರೆ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖದ ಅವಧಿಗಳು (ToR) ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅದರ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 65 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಯೋಗವು ಅವರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ನೌಕರರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 2.57. 8ನೇ ವೇತನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇದು 1.8 ರಿಂದ 2.86 ರ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ಇದು 1.8 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರವು 1.8 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 80% ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದರ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೌಕರರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಬಾಕಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಮುಂದಿನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೌಕರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.