ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ₹18,000 ರಿಂದ ₹58,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ! ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..

8th pay commission Salary hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂಲ ವೇತನವು 18,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 58,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ಇನ್ನೂ 18-20 ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ "ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ"ದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ 2.57 ರ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು 7,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 18,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು 2.86 ರಿಂದ 3.25 ರ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.  

ಗರಿಷ್ಠ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 3.25 ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 18,000 ಇರುವ ಮೂಲ ವೇತನವು ರೂ. 58,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೌಕರರು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

NC-JCM ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2026 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಬಳ, HRA, DA, ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.  

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ..   

8th Pay Commission Latest News government employee salary hike new fitment factor calculation central government pay scale 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಹೊಸ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ

