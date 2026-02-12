English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • 8th Pay Commission: ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.92.. ವೇತನ 20% ಏರಿಕೆ.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

8th Pay Commission: ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.92.. ವೇತನ 20% ಏರಿಕೆ.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದ್ದು ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ವೇತನ ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ  ₹18,000 ದಿಂದ ₹34,560ರವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಪಾತ್ರವೇನು? ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ. 
1 /6

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಕೇವಲ  ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇತನ ರಚನೆಯ ಮರುಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಇದೀಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಎ ಸೇರಿದಂತೆ ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಷ್ಟು, ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

2 /6

ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನೂತನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 18 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳ ನೀಡಲು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. 

3 /6

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಜನವರಿ 2026ರಿಂದ ಡಿಎ 60% ಹಾಗೂ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ 1.92ರಷ್ಟು ನಿಗದಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

4 /6

1.92 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 20% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ₹18,000 ರಿಂದ ₹34,560 ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

5 /6

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: 7ನೇ CPC ₹18,000+ 60% ಡಿಎ (₹10,800) × 1.92 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ = ₹34,560 (ಹೊಸ ಮೂಲವೇತನ)  

6 /6

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನಷ್ಟೇ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.  Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

8th Pay Commission 8th Pay Commission News 8th Pay Commission fitment factor 8th CPC salary hike Central Govt Employees pensioners Pension Hike 8th CPC salary calculation 1.92 fitment factor formula 8th pay commission DA reset central government salary hike 2026  DA Hike News

Next Gallery

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..