8th Pay Commission: ವೇತನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ...!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಧೃಡವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. 2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಈ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು (ToR) ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2028ರ ಆರಂಭದವರೆಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ಇವು ಜನವರಿ 1, 2026ರಿಂದ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಗತಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 16, 2025ರಂದು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಏಳು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಷರತ್ತುಗಳ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೌಕರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೋರಿವೆ.
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳು, ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಷರತ್ತುಗಳು ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ನಂತರ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಒಳನೋಟ: 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನದವರೆಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳು (33 ತಿಂಗಳು) ಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಇತ್ತು: ಘೋಷಣೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2013 ಷರತ್ತುಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2014 ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕ: ಮಾರ್ಚ್ 4, 2014 ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ನವೆಂಬರ್ 19, 2015 ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ: ಜನವರಿ 1, 2016ರಿಂದ ಜಾರಿ, ಜೂನ್ 29, 2016ರಂದು ಅಂಗೀಕಾರ ಒಟ್ಟಾರೆ, ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನದವರೆಗೆ 2 ವರ್ಷ 9 ತಿಂಗಳು (33 ತಿಂಗಳು) ಬೇಕಾಯಿತು.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಆಧರಿಸಿ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2027ರ ಕೊನೆ ಅಥವಾ 2028ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಜನವರಿ 16, 2025ರಂದು ಘೋಷಿತವಾದ ಈ ಆಯೋಗವು ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾದರೆ, 7ನೇ ಆಯೋಗದಂತೆ 27 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾದರೆ, ಜನವರಿ 2028ರಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಆಯೋಗವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಬೇಗನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಯಂತ್ರದ (NC-JCM) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಭವವು ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಈಗಿನ ಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2028ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜನವರಿ 1, 2026ರಿಂದ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು “ಷರತ್ತುಗಳು ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ನಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಗಣನೀಯ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.