ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಏರಿಕೆ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

salary hike estimation: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ವೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. "8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದು ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ, ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಂತಿಮ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) 58% ರಷ್ಟಿದ್ದು, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು 60% ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮೂಲ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.60 ಆಗಿರಬಹುದು. ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು 10% ರಿಂದ 30% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು: 20% ಹೆಚ್ಚಳವು ಅದನ್ನು 1.92 ಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 30% ಹೆಚ್ಚಳವು ಅದನ್ನು 2.08 ಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.8 ರಿಂದ 2.08 ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರಸ್ತುತ 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹18,000. ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹9,000. ನೌಕರರು 58% ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 58% ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಎರಡೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಆಯೋಗವು ಹಣದುಬ್ಬರ, ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಕ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇಬ್ಬರು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಅರೆಕಾಲಿಕ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ, ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಹೊಸ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಹಲವಾರು ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.