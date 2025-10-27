8th pay commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ವೇತನ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.
8th pay commission: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ಅದು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು.
2016 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ 48.62 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 67.85 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.92 ಮತ್ತು 2.86 ರ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2.28 ರ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 7ನೇ ವೇತನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 2.57 ರ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವಿದೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.28 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು ಶೇಕಡಾ 34.1 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ 18,000 ರೂ. 41,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
2026 ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ. 65 - 70 ರಷ್ಟು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಗರದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (TA) ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಒಟ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ನಂತರ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ, ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವೇತನವು ಸುಮಾರು 34% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ರೂ. 9,000 ರಿಂದ ರೂ. 20,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಏಕರೂಪದ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)