8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಆಘಾತ ತಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಏನಿದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್?

8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ: 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಘೋಷಣೆಯು ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಶಾಕಿರಣವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತ್ತಾದರೂ, ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಪ್ರಗತಿಯ ನಿಧಾನಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು 2028ರವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿತವಾದ ಈ ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳು (ToR) ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಳಂಬವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಹೊಸ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ToR ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ToR ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2013ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಘೋಷಿತವಾಯಿತು. ಐದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, 2014ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ToR ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. 2015ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಯಿತು, ಮತ್ತು 2016ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸುಮಾರು 33 ತಿಂಗಳು (ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷ 9 ತಿಂಗಳು) ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಊಹಿಸಿದರೆ, ToR ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಂಡರೂ, ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಜಾರಿಗೆ 2028ರ ಜನವರಿಯವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಜನವರಿ 1, 2026ರಿಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ, ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವು 2028ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಈ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂಟಿ ಸಲಹಾ ಯಂತ್ರಾಂಗ (NC-JCM) ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ರಚನೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಭತ್ಯೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ, ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ToR ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ, ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಘಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಷ್ಟೇ ದೀರ್ಘಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ToR ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ, ಆಯೋಗವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, 2026ರೊಳಗೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತದ ನಿಧಾನಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಭವವು, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವೂ ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 2028ರವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಜನವರಿ 1, 2026ರಿಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ವೇತನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.