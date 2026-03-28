8th Pay Commission: ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ.. ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ!

8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಕಾತುರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 69 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ್ದು 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳು, ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದೆ.
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಸದ ಎ ರಾಜಾ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ, ನವೆಂಬರ್ 3, 2025 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ನಿರ್ಣಯ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನೂ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ರಚನೆಗಳು, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಗಡುವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆಯೋಗವು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಖರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಗವು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು MyGov ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ 18 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಗಡುವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವೇತನ ಆಯೋಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮರುದಿನದಿಂದಲೇ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರನ್ವಯ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.4 ರಿಂದ 3.0 ರ ನಡುವೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ಸುಮಾರು 20% ರಿಂದ 35% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಳಂಬವಾದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ನೌಕರರ ಕೈ ಸೇರಲು 2027ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಜನವರಿ 1, 2026 ರಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಅರಿಯರ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.