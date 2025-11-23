English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  8th Pay Commission Update: 2.5 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

8th Pay Commission: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದೇ ಸುದ್ದಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ: 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ. ಆಯೋಗವು ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವೇತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು.   

ಈ ಸುದ್ದಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೌಕರರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾಣ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿ: ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.   

ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3.7 ರಿಂದ 3.9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿದ್ದರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ.   

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಮೂಲ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಶೇಕಡಾ 20 ರಿಂದ 25 ರಷ್ಟು ನೇರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ದೇಶದ ಸುಮಾರು 25 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  

ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 6.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಜವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 18.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.   

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆದಾಯವು ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಅವರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಸೋಮಯ್ಯ ವಿದ್ಯಾವಿಹಾರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಐಐಪಿಎಸ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಅರ್ಚನಾ ಸಿಂಗ್ ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಅರ್ಚನಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  

ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 2.3 ರಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3.7 ರಿಂದ 3.9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.  

