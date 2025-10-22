English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8th Pay Commission: ಇನ್ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಸಿಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!

8th Pay Commission: ಇನ್ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಸಿಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜನವರಿ 1, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯತನಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025ರವರೆಗೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ.
ನೌಕರರು ಈಗ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ನಿಯಮದಂತೆ DA 50 ಶೇಕಡಕ್ಕೆ ಮೀರಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. 

ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು DA ವಿಲೀನದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ DA ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.

ತಜ್ಞರ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2.86 ಆಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೆವೆಲ್-1 ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ. 18,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಮಾರು ರೂ. 51,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.  

ಅಧಿಕೃತ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಬಂದ ನಂತರವೇ ಅಂತಿಮ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಿದೆ.  

