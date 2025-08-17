English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್! ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕೇ?

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಭಾರೀ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸಹ ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

8th Pay Commission Implementation: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಭಾರೀ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸಹ ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
1 /5

8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಭಾರೀ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸಹ ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.

2 /5

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನವರಿ 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

3 /5

ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೇಮಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ಏಳು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

4 /5

ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2013ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು 33 ತಿಂಗಳ ನಂತರವೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಘೋಷಣೆಯ ಐದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 4, 2014ರಂದು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. 20 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 19, 2015ರಂದು ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜೂನ್ 29, 2016ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2016ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

5 /5

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಈ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಇದ್ದಾರೆ. 

8th Pay Commission 8th Pay Commission Salary 8th Pay Commission salary Calculator 8th Pay Commission implementation 8th Pay Commission salary increase 8th Pay Commission pension 8th pay commission implementation date 8th Pay Commission News 8th Pay Commission pension news 8th Pay Commission Latest News 8th Pay Commission salary structure 8th Pay Commission pension calculator 8th Pay Commission fitment factor Pay Commission government 8th Pay Commission Rajya sabha Finance Ministry CPC Central Pay Commission central government Central government employees salary will increase FITMENT FACTOR Business News Kannada news BUSINESS Business News In Kannada 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಸುದ್ದಿ

Next Gallery

ಆಗಸ್ಟ್‌ 23ರಂದು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!